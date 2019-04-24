Трамп распорядился направить войска на границу с Мексикой

Новости

Стилиста Сергея Зверева вызвали в суд за пикет у Кремля 18:46
ВОЗ предупредила об опасности гаджетов для детей до пяти лет 18:43
Зариф: Тегеран готов обменяться с США заключенными 18:41
Центр Нижнего Новгорода встал в пробке из-за крупного ДТП 18:34
Путин объяснил решение упростить выдачу паспортов жителям Донбасса 18:31
Фото: бывший замдиректора ЦРУ снялся в "Игре престолов" 18:30
Пасха 2019: Детали великого праздника 18:29
Прокуратура потребовала в суде принять генплан Севастополя 18:17
Видео: Под Калининградом тюлененок забрался в лодку к рыбакам 18:16
В Подмосковье полицейские до смерти забили мужчину 18:15
Улицы в центре Москвы перекроют для репетиций парада Победы 18:13
На Кубани МВД выплатит 4 млн рублей матери убитой девочки 17:57
Суд арестовал генерал-майора СК по делу Арашукова 17:57
Минфин разместил ОФЗ почти на 59 млрд рублей 17:55
В Петербурге автобус провалился в яму с кипятком 17:50
В Хабаровске рухнула часть двухэтажного дома 17:46
Контактная группа не договорилась о введении "пасхального перемирия" в Донбассе 17:40
Опубликована программа Международного финансового конгресса 17:29
Волгоградца осудили за мешок марихуаны 17:22
Путин согласился с Володиным по поводу средств на нацпроекты 17:20
"Массандра" опровергла проблему дефицита стеклотары 17:19
Mitsubishi отправляет культовый внедорожник Pajero на пенсию 17:18
В детсадах и в домах престарелых Италии установят камеры наблюдения 17:11
Врачи рассказали о вреде и пользе газированных напитков 17:04
Осужденных обяжут возмещать издержки за работу госзащитника 16:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" проходят лекции о творчестве Ильи Репина
В "РГ" проходят лекции о творчестве Ильи Репина
Задайте вопрос заместителю гендиректора "Мосводоканала"
Задайте вопрос заместителю гендиректора "Мосводоканала"
26 апреля в "РГ" обсудят готовность московских аттракционов к новому сезону
26 апреля в "РГ" обсудят готовность московских аттракционов к новому сезону
24.04.2019 17:39
Рубрика: В мире

Трамп распорядился направить войска на границу с Мексикой

Текст: Александр Саможнев
США направили вооруженных военнослужащих на границу с Мексикой. Об этом сегодня в Twitter заявил президент США Дональд Трамп.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Сейчас мы направляем на границу вооруженных военнослужащих. Недавно мексиканские солдаты наставили оружие на наших солдат Национальной гвардии. Лучше, чтобы такое больше не повторялось",  - написал политик в Twitter. 

Фото: AP Photo/Moises Castillo
Почти 300 тысяч мигрантов пытались попасть в США с начала года

Точный смысл послания президента не совсем ясен, комментирует послание портал Politico. Американские военные, как правило, вооружены. Скорее всего, это сигнализирует об изменении правил игры на границе с Мексикой. Военные получат право на использование оружия на территории США. Однако при этом возникнет юридическая коллизия, так как охрана рубежей страны входит в компетенцию правоохранительных органов.  

Кроме того, президент США подверг критике мексиканское руководство за недостаточность усилий в деле задержания и возвращения в страну нелегальных мигрантов. Ранее по указанию Трампа на южную границу США были отправлены 4700 резервистов, информирует портал Army Times.

Напомним, 29 марта Дональд Трамп пригрозил перекрыть границу с Мексикой, если она не остановит потоки нелегальной иммиграции на территорию США.

В мире США В мире Северная и Центральная Америка Мексика
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин призвал защитить память о Великой Отечественной войне
Песков назвал время встречи Путина и Ким Чен Ына
Оператор "Северного потока-2" пригрозил Еврокомиссии судебным иском
Вероника Скворцова рассказала, за счет чего россияне стали жить дольше
Посол США попытался запугать Россию авианосцами в Средиземном море