Трамп распорядился направить войска на границу с Мексикой

США направили вооруженных военнослужащих на границу с Мексикой. Об этом сегодня в Twitter заявил президент США Дональд Трамп.

"Сейчас мы направляем на границу вооруженных военнослужащих. Недавно мексиканские солдаты наставили оружие на наших солдат Национальной гвардии. Лучше, чтобы такое больше не повторялось", - написал политик в Twitter.

Точный смысл послания президента не совсем ясен, комментирует послание портал Politico. Американские военные, как правило, вооружены. Скорее всего, это сигнализирует об изменении правил игры на границе с Мексикой. Военные получат право на использование оружия на территории США. Однако при этом возникнет юридическая коллизия, так как охрана рубежей страны входит в компетенцию правоохранительных органов.

Кроме того, президент США подверг критике мексиканское руководство за недостаточность усилий в деле задержания и возвращения в страну нелегальных мигрантов. Ранее по указанию Трампа на южную границу США были отправлены 4700 резервистов, информирует портал Army Times.

Напомним, 29 марта Дональд Трамп пригрозил перекрыть границу с Мексикой, если она не остановит потоки нелегальной иммиграции на территорию США.