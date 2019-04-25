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25 апреля 2019 г.

Указ главы Чувашской Республики от 25 апреля 2019 года № 52 "О ежегодной выплате Героям Российской Федерации"

Дата подписания 25 апреля 2019 г.
Опубликован 25 апреля 2019 г.
Вступает в силу 25 апреля 2019 г.

В целях усиления социальной поддержки Героев Российской Федерации, родившихся на территории Чувашской Республики, и патриотического воспитания подрастающего поколения постановляю:

1. Установить Героям Российской Федерации, родившимся на территории Чувашской Республики, в рамках празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов ежегодную выплату в размере 120,0 тыс. рублей каждому.

2. Кабинету Министров Чувашской Республики:

обеспечить в установленном порядке финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего Указа;

определить порядок осуществления указанной выплаты.

3. Настоящий Указ вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Глава Чувашской Республики М.Игнатьев

 

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