"Манчестер Сити" обыграл "МЮ" и вышел в лидеры АПЛ

В центральном матче 35-го тура английского первенства "Манчестер Сити" победил "Манчестер Юнайтед" - 2:0. "Горожане" вновь стали лидерами премьер-лиги, опередив "Ливерпуль".

Удивительную неделю провел "Сити". Всего за семь дней команда Хосепа Гвардиолы успела в фантастической встрече одолеть "Тоттенхэм", но вылететь из Лиги чемпионов, затем обыграть "шпор" в Премьер-лиге, и вот теперь уверенно победить на "Олд Траффорд".

"Манчестер Юнайтед" подошел к дерби в ужасающем состоянии. Казалось, еще совсем недавно все восхищались преображением "красных дьяволов" при Уле Гуннаре Сульшере, но результаты команды в решающем отрезке сезона удручают: семь поражений в девяти последних матчах. В трех из них - с суммарным счетом 0:9. Как итог - вылет из розыгрыша Кубка страны, Лиги чемпионов, и весьма туманные перспективы на попадание в главный еврокубок на следующий сезон.

Если в первом тайме "Юнайтед" еще как-то сопротивлялся, то во втором хозяев было не узнать. Они почти ничего не создали у ворот заскучавшего Эдерсона. Ну а гости решили все вопросы по исходу встречи в промежуток с 54-й по 66-ю минуты, когда отличились Бернарду Силва и Лерой Зане. К слову, "Сити" забил уже 157 мячей в этом сезоне во всех турнирах и побил рекорд английских клубов, установленный им же пять лет назад.

Что касается турнирной таблицы, то победа, вполне возможно, была ключевой для "горожан" в борьбе за "золото". За три тура до конца чемпионата клуб из Манчестера опережает "Ливерпуль" на одно очко. В оставшихся матчах оба претендента на титул встретятся с командами, явно уступающими им в классе. "Манчестер Сити" осталось сыграть в гостях с "Бернли" и "Брайтоном" и дома с "Лестером". Ну а "красным" будут противостоять "Хаддерсфилд" и "Вулверхэмптон" на "Энфилде", и "Ньюкасл" на выезде.