Никита Михалков о российском кино: "Не всегда хорошо, но зато про нас"

Сегодня, 25 апреля, закрывается Московский международный кинофестиваль. По этому поводу президент ММКФ, режиссер, сценарист, актер и продюсер Никита Михалков дал интервью.

Перво-наперво народный артист России, вот уже двадцать лет руководящий авторитетным кинофорумом, заметил, что у него есть ряд близких товарищей, "высочайшего класса кинематографисты", которые ранее боялись приезжать на ММКФ, объясняя это тем, что поездка в Россию может негативно отразиться на их карьере. Но, к счастью, не все столь пугливы. Например, в этот раз на смотр прибыл знаковый южнокорейский режиссер Ким Ки Дук. Ведь "настоящие художники всегда независимы, поэтому они и настоящие, великие", - акцентирует Никита Сергеевич в беседе с "Вечерней Москвой". Поясняя, что Ким просто не был бы такой величиной, если бы его карьеру могла испортить поездка в Россию на кинофестиваль.

Похвалив коллегу, Михалков перешел к менее политизированному вопросу: на нынешнем ММКФ появилось несколько новых программ, по которым можно проследить наметившиеся в современном мировом кинематографе тенденции. Прежде всего, к таким программа относится "Первая серия", связанная с сериалами.

"Телесериалы стали активно проникать в нашу жизнь, и, на мой взгляд, попытка воссоединения кино с телевидением - хорошая идея", - считает Никита Сергеевич. Тем более что это объединение, продолжает он свою мысль, подчас дает положительные результаты - когда на телевидение идут по-настоящему именитые режиссеры. Например, Мартин Скорсезе.

И в России, по наблюдению Михалкова, сейчас происходит аналогичный процесс. Впрочем, не особо "экспортный". В силу разности менталитетов отечественного и западного зрителя. "Ну разве можно себе представить наш "Домашний арест" в Америке? Нет, конечно", - уверен режиссер. Это же относится и к сверхпопулярной "Ликвидации".

"Но мне - российскому зрителю - достаточно того, что я в наших сериалах узнаю себя", - говорит Михалков. По словам которого эра, "когда для нас попадание на западный рынок определяло уровень произведения", закончилась: "потому что мы увидели, как отношение к художественным произведениям стало меняться вместе с политическими взаимоотношениями".

Именно по названной причине режиссер и не видит необходимости "прорываться туда" - собственный зритель гораздо важнее. "И хотя это не всегда по качеству очень хорошо, но зато это - про нас". Отсюда - явное возрождение интереса к российскому кино, наметившееся в последние годы. "А когда людям начинает нравиться смотреть про себя, это о многом говорит", - подытоживает режиссер.