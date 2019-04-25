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От рака умер актер из "Крутого Уокера" Кен Керчевал

Новости
    25.04.2019, 22:35
Текст:   Олег Усков

Американский актер и режиссер Кен Керчевал, известный в первую очередь как Клифф Барнс в "мыльной опере" "Даллас", скончался 21 апреля на 84-м году жизни в городе Клинтон, штат Индиана.

Об этом сообщил Variety со ссылкой на представителей местного похоронного бюро.

Причина смерти пока не обнародована, но известно, что Керчевал, имевший большое пристрастие к курению, с середины девяностых страдал раком легких и перенес на этой почве операцию.

Керчевал родился 15 июля 1935 года в Уолкоттвилле, Индиана. Сниматься начал в шестидесятых - с эпизода в криминальной драме "Обнаженный город", где появился в роли безымянного студента.

В дальнейшем портфолио артиста, помимо "Далласа", для которого он срежиссировал несколько эпизодов, - более семидесяти проектов. В том числе культовый "Крутой Уокер", "Расследование Джордан", "Скорая помощь", "Диагноз: убийство" и "Она написала убийство", "Лодка любви", "Старски и Хатч", "Закон Лос-Анджелеса".

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