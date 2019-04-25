От рака умер актер из "Крутого Уокера" Кен Керчевал

Американский актер и режиссер Кен Керчевал, известный в первую очередь как Клифф Барнс в "мыльной опере" "Даллас", скончался 21 апреля на 84-м году жизни в городе Клинтон, штат Индиана.

Об этом сообщил Variety со ссылкой на представителей местного похоронного бюро.

BREAKING: Dallas actor Ken Kercheval who played JR Ewing’s rival Cliff Barnes dies aged 83https://t.co/syqhQgoylS pic.twitter.com/HzDUIFaEcj — Mirror Breaking News (@MirrorBreaking_) 24 апреля 2019 г.

Причина смерти пока не обнародована, но известно, что Керчевал, имевший большое пристрастие к курению, с середины девяностых страдал раком легких и перенес на этой почве операцию.

Керчевал родился 15 июля 1935 года в Уолкоттвилле, Индиана. Сниматься начал в шестидесятых - с эпизода в криминальной драме "Обнаженный город", где появился в роли безымянного студента.

There's lot of conflicting reports about the passing of Ken Kercheval, who played Victoria's brother Cliff Barnes on #Dallas hoping for the best. We loved Pam and Cliff's relationship. pic.twitter.com/jZxRCMzHXs — Victoria Principal Fans (@Principal_Fans) 24 апреля 2019 г.

В дальнейшем портфолио артиста, помимо "Далласа", для которого он срежиссировал несколько эпизодов, - более семидесяти проектов. В том числе культовый "Крутой Уокер", "Расследование Джордан", "Скорая помощь", "Диагноз: убийство" и "Она написала убийство", "Лодка любви", "Старски и Хатч", "Закон Лос-Анджелеса".