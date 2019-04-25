Посол РФ в Австрии: Европа не воспринимает ЕАЭС как полноправного партнера

Не все европейские страны воспринимают Евразийский экономический союз (ЕАЭС) всерьез. Такую точку зрения высказал посол РФ в Австрии Дмитрий Любинский на II российско-австрийском экономическом диалоге "Австрия как мост между Европой и Евразией", который проходит в Вене.

"Россия придает большое значение продвижению интеграции двух крупнейших интеграционных моделей - ЕАЭС и ЕС. Совокупный товарооборот ЕАЭС с третьими государствами в 2018 году достиг 120 миллиардов долларов. Сообщество доказало свою эффективность и активно расширяет внешние связи, - заявил Любинский. - Однако общее экономическое пространство от Лиссабона до Владивостока, а мы неоднократно подтверждали свою приверженность такому видению будущего, не может состояться без аналогичного устремления со стороны Европейского союза. И здесь начинаются проблемы. Контакты Еврокомиссии с ЕАЭС пока носят достаточно эпизодический и преимущественно технический характер. Причины этого в основном политические. Не все в Европе готовы воспринимать ЕАЭС как полноправного партнера. Но хотелось бы надеяться, что со временем это пройдет".

Потенциал сотрудничества ЕС и ЕАЭС впечатляет, но реализация тормозится пока отсутствием у европейских партнеров как сообщества достаточной политической воли для этого, нежеланием объективно, без идеологических наслоений воспринимать современные интеграционные тенденции, уточнил посол.