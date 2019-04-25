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25.04.2019 12:53
Рубрика: Экономика

Посол РФ в Австрии: Европа не воспринимает ЕАЭС как полноправного партнера

Текст: Елена Березина (Вена)

Не все европейские страны воспринимают Евразийский экономический союз (ЕАЭС) всерьез. Такую точку зрения высказал посол РФ в Австрии Дмитрий Любинский на II российско-австрийском экономическом диалоге "Австрия как мост между Европой и Евразией", который проходит в Вене.

Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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"Россия придает большое значение продвижению интеграции двух крупнейших интеграционных моделей - ЕАЭС и ЕС. Совокупный товарооборот ЕАЭС с третьими государствами в 2018 году достиг 120 миллиардов долларов. Сообщество доказало свою эффективность и активно расширяет внешние связи, - заявил Любинский. - Однако общее экономическое пространство от Лиссабона до Владивостока, а мы неоднократно подтверждали свою приверженность такому видению будущего, не может состояться без аналогичного устремления со стороны Европейского союза. И здесь начинаются проблемы. Контакты Еврокомиссии с ЕАЭС пока носят достаточно эпизодический и преимущественно технический характер. Причины этого в основном политические. Не все в Европе готовы воспринимать ЕАЭС как полноправного партнера. Но хотелось бы надеяться, что со временем это пройдет".

Потенциал сотрудничества ЕС и ЕАЭС впечатляет, но реализация тормозится пока отсутствием у европейских партнеров как сообщества достаточной политической воли для этого, нежеланием объективно, без идеологических наслоений воспринимать современные интеграционные тенденции, уточнил посол.

Экономика Макроэкономика Международные организации Европейский союз Международные организации Евразийский экономический союз (ЕАЭС)
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