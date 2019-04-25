Названа цена самой дешевой съемной квартиры в Москве

Простенькую "однушку" в Москве можно снять всего за 15 тысяч рублей. Такой вариант на рынке арендного жилья нашли эксперты портала "Мир квартир".

За такие деньги сдают квартиру на востоке столицы - на Амурской улице. На две тысячи дороже обойдется месячная аренда "однушки" на проезде Энтузиастов. За 18 тысяч рублей предлагают жилье в Бирюлеве. Однако до ближайшей станции метро - не меньше получаса. И это главный минус. "Предложения дешевле среднерыночных встречаются в базах недвижимости не так уж и редко, - объясняет гендиректор портала Павел Луценко. - К сожалению, их не очень просто отличить от фейковых объявлений". По его словам, жилье лучше искать в спальных районах на востоке, юго-востоке и северо-востоке города.

Однокомнатные квартиры в Москве в среднем сдаются примерно за 40 тысяч рублей в месяц.