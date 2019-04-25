СК проверит обстоятельства смерти несовершеннолетней в московском метро

Сотрудники Следственного комитета работают на месте происшествия на станции метро "Фрунзенская" Сокольнической лини московского метро. Об этом рассказали в Главном следственном управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве.

В настоящее время следователи выясняют обстоятельства произошедшего, проводят доследственную проверку, опрашивают очевидцев, в том числе машиниста поезда, дежурного по станции. По предварительным данным, инцидент произошел 25 апреля в 8:50 на платформе "Фрунзенская". Под прибывающий поезд упала девушка 2003 года рождения. Машинист применил экстренное торможение, но состав по инерции продолжил движение. Спустя время пассажира подняли на платформу, прибывшие медики констатировали смерть.

Ранее столичная подземка сообщала, что движение поездов на участке между станциями "Парк культуры" и "Спортивная" было приостановлено. Сейчас оно восстановлено в полном объеме.