Возбуждено дело о расстреле у метро "Новые Черемушки"

В Москве возбуждено уголовное дело после гибели двоих мужчин у станции метро "Новые Черемушки", сообщили в пресс-службе столичного ГСУ СК. По предварительной информации, один человек убил другого, а потом покончил жизнь самоубийством.

Дело возбуждено по статьям 105 и 222 УК РФ - "Убийство" и "Незаконный оборот оружия". Оперативникам уже удалось установить личности обоих участников событий. Оба - граждане России. Неофициальные источники сообщают, что стрельба началась не сразу, а после конфликта. Мужчины встретились в сквере недалеко от метро, а через некоторое время стрелок выхватил оружие.

Полицейские оцепили сквер. Там работают криминалисты.