СУЭК-Кузбасс высадит 14,5 тысячи деревьев

Более 14,5 тысячи деревьев в общей сложности будет высажено сотрудниками предприятий компании "СУЭК-Кузбасс" в рамках проходящей в стране акции "Всероссийский день посадки леса".

Первыми к посадке деревьев приступил коллектив Разрезоуправления вблизи села Малая Талда Прокопьевского района. Открытчики высадили порядка двух тысяч саженцев двухлетней сосны. Это дерево обладает уникальными качествами.

Основные мероприятия в рамках акции пройдут 29 апреля. Наряду с соснами шахтеры компании "СУЭК-Кузбасс" высадят вдоль технологических дорог, рядом с административно-бытовыми комбинатами, промышленными площадками и очистными сооружениями лесополосы, состоящие из саженцев березы, липы, акации, дуба и рябины. Особое внимание планируется уделить елям, которые будут посажены в районе обогатительной фабрики шахты имени С. М. Кирова (г. Ленинск-Кузнецкий). 88 деревьев высотой до 4-5 метров станут не только надежной зеленой защитой, но и настоящим украшением этой территории.

Охрана окружающей среды является одним из приоритетных направлений в работе компании "СУЭК-Кузбасс". С 2011 года в экологические программы уже инвестировано более четырех миллиардов рублей В планах на ближайшие пять лет инвестиции в экологию составят еще 3,2 млрд рублей. Целенаправленно реализуются проекты, способствующих восстановлению после ведения горных работ почвенного слоя. За пять лет рекультивировано более 700 га нарушенных земель.

Сотрудники компании сами активно выступают инициаторами проведения волонтерских экологических мероприятий. Так уже два года в районе Поднебесных Зубьев совместно с Департаментом молодежной политики Кемеровской области организуется массовый молодежный экологический марафон "Zубочистка" по уборке популярных туристических маршрутов, прилегающем к заповедной зоне.

Справка

СУЭК - одна из ведущих угледобывающих компаний мира, крупнейший в России производитель угля, крупнейший поставщик угля на внутренний рынок и на экспорт, один из ведущих производителей тепла и электроэнергии в Сибири. Добывающие, перерабатывающие, энергетические, транспортные и сервисные предприятия СУЭК расположены в 11 регионах России. На предприятиях СУЭК работают более 64 000 человек. Основной акционер - Андрей Мельниченко.

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой СУЭК-Кузбасс