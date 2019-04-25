СУЭК-Кузбасс высадит 14,5 тысячи деревьев

Новости

Омская школьница в рубашке сбежала от врачей, испугавшись операции 12:58
СМИ: программное обеспечение упавшего F-35A могло быть взломано 12:54
Посол РФ в Австрии: Европа не воспринимает ЕАЭС как полноправного партнера 12:53
В Волжском на первомайское шествие выведут слонов 12:50
В минобороны Китая назвали отношения с РФ лучшими "среди больших государств" 12:50
Ким Чен Ын подарил Путину меч, "олицетворяющий силу" 12:45
Россия и Беларусь 25 апреля обсудят качество российской нефти 12:44
Три модели электромобиля разработаны учеными Беларуси 12:42
Рада приняла закон о тотальной украинизации 12:38
Рабочие курили на лесах, установленных на Нотр-Дам 12:32
Военные передали жителям карельской деревни переправу через реку Кемь 12:27
Авиапассажир в Мурманске "заминировал" самолет 12:16
СК проверит обстоятельства смерти несовершеннолетней в московском метро 12:14
Тигров Павлика и Елену из Приморья выпустят на волю 12:10
Уралец зарезал друга на почве спора о том, что от ножа не защититься 12:08
Названа цена самой дешевой съемной квартиры в Москве 12:06
Челябинец получил срок за расправу над пятиклассником 12:05
Новый кроссовер Skoda представят в июне 12:05
Видео: 12-летний фигурист Белявский исполнил прыжок в пять оборотов 12:00
В Тюмени экстренно сел следовавший в Москву самолет 11:59
Петербургский художник населил город динозаврами и киборгами 11:57
В Перми ребенка грубо высадили из автобуса далеко от дома 11:54
В Приамурье снизилась численность сибирской косули 11:39
Рацион древних индейцев признали смертельно опасным 11:29
Kia Soul: что показал первый тест-драйв нового кроссовера 11:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" проходят лекции о творчестве Ильи Репина
В "РГ" проходят лекции о творчестве Ильи Репина
Задайте вопрос заместителю гендиректора "Мосводоканала"
Задайте вопрос заместителю гендиректора "Мосводоканала"
26 апреля в "РГ" обсудят готовность московских аттракционов к новому сезону
26 апреля в "РГ" обсудят готовность московских аттракционов к новому сезону
25.04.2019 12:15
Проект: В регионах

СУЭК-Кузбасс высадит 14,5 тысячи деревьев

Более 14,5 тысячи деревьев в общей сложности будет высажено сотрудниками предприятий компании "СУЭК-Кузбасс" в рамках проходящей в стране акции "Всероссийский день посадки леса".
Фото: Пресс-служба СУЭК-Кузбасс Фото: Пресс-служба СУЭК-Кузбасс
Фото: Пресс-служба СУЭК-Кузбасс

Первыми к посадке деревьев приступил коллектив Разрезоуправления вблизи села Малая Талда Прокопьевского района. Открытчики высадили порядка двух тысяч саженцев двухлетней сосны. Это дерево обладает уникальными качествами.

Основные мероприятия в рамках акции пройдут 29 апреля. Наряду с соснами шахтеры компании "СУЭК-Кузбасс" высадят вдоль технологических дорог, рядом с административно-бытовыми комбинатами, промышленными площадками и очистными сооружениями лесополосы, состоящие из саженцев березы, липы, акации, дуба и рябины. Особое внимание планируется уделить елям, которые будут посажены в районе обогатительной фабрики шахты имени С. М. Кирова (г. Ленинск-Кузнецкий). 88 деревьев высотой до 4-5 метров станут не только надежной зеленой защитой, но и настоящим украшением этой территории.

Охрана окружающей среды является одним из приоритетных направлений в работе компании "СУЭК-Кузбасс". С 2011 года в экологические программы уже инвестировано более четырех миллиардов рублей В планах на ближайшие пять лет инвестиции в экологию составят еще 3,2 млрд рублей. Целенаправленно реализуются проекты, способствующих восстановлению после ведения горных работ почвенного слоя. За пять лет рекультивировано более 700 га нарушенных земель.

Сотрудники компании сами активно выступают инициаторами проведения волонтерских экологических мероприятий. Так уже два года в районе Поднебесных Зубьев совместно с Департаментом молодежной политики Кемеровской области организуется массовый молодежный экологический марафон "Zубочистка" по уборке популярных туристических маршрутов, прилегающем к заповедной зоне.

Справка

СУЭК - одна из ведущих угледобывающих компаний мира, крупнейший в России производитель угля, крупнейший поставщик угля на внутренний рынок и на экспорт, один из ведущих производителей тепла и электроэнергии в Сибири. Добывающие, перерабатывающие, энергетические, транспортные и сервисные предприятия СУЭК расположены в 11 регионах России. На предприятиях СУЭК работают более 64 000 человек. Основной акционер - Андрей Мельниченко.

 

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой СУЭК-Кузбасс

Компании Региональные пресс-релизы Пресс-релизы СФО Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин поручил подготовить план предоставления жилья погорельцам
Ким Чен Ын назвал Россию дружественным великим соседом
Рада приняла закон о тотальной украинизации
Чартерные перелеты в Египет могут возобновиться к октябрю
Видео: 12-летний фигурист Белявский исполнил прыжок в пять оборотов