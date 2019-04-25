В Кузбассе задержали подозреваемого в убийстве 17-летнего студента

19-летний житель Новокузнецка задержан по подозрению в убийстве 17-летнего студента местного колледжа. Преступление, совершенное накануне, удалось раскрыть менее чем за сутки.

Как сообщала "РГ", тело молодого человека вчера было обнаружено в Орджоникидзевском районе города. По версии следствия, парня убили выстрелом в голову, когда он шел на остановку общественного транспорта. Стрелявший был в маске. Им оказался 19-летний бывший студент того же самого колледжа.

Подозреваемый, на которого вышли участники следственной группы в составе следователей, криминалистов и оперативников областного ГУ МВД, задержан.

- На месте преступления обнаружены предметы, имеющие значение для следствия, изъяты записи с камер видеонаблюдения по пути следования потерпевшего, - рассказали с СУ СК по Кемеровской области. - Мотив преступления устанавливается, решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения подозреваемому.

Сейчас следователям предстоит провести комплекс судебных экспертиз, включая психолого-психиатрическую и баллистическую. Расследование уголовного дела, возбужденного по части первой статьи 105 УК РФ (убийство), продолжается.