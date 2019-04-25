Суд в Кисловодске не вернул водительские права бойцу Емельяненко

Кисловодский городской суд в Ставропольском крае оставил без изменения вынесенный ранее приговор в отношении бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко. При этом ни сам боец, ни его официальный представитель на судебное заседание не явились, сообщили "РГ" в пресс-службе суда.

Напомним, инцидент со спортсменом произошел 1 марта. Вечером того дня Емельяненко припарковался на своем Mercedes золотого цвета в неположенном месте. Когда его автомобиль стали эвакуировать, он попытался скрыться, устроил ДТП, а после заблокировал двери машины и отказывался выходить, оскорбляя сотрудников полиции. При этом от него сильно пахло алкоголем.

Ловить дебошира пришлось более чем десяти полицейским. На следующий день Кисловодский городской суд арестовал Емельяненко на 10 суток за неповиновение полиции. Спортсмен попытался обжаловать этот приговор в Ставропольском краевом суде, но там его жалобу не удовлетворили.

Позже мировой суд приговорил Емельяненко к штрафу в 30 тысяч рублей, а также лишил права садиться за руль на 1,5 года. Сейчас же Кисловодский городской суд, куда боец подал жалобу, также оставил постановление без изменений.