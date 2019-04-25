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25.04.2019 11:15
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Суд в Кисловодске не вернул водительские права бойцу Емельяненко

Текст: Роман Кияшко (Ставропольский край)

Кисловодский городской суд в Ставропольском крае оставил без изменения вынесенный ранее приговор в отношении бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко. При этом ни сам боец, ни его официальный представитель на судебное заседание не явились, сообщили "РГ" в пресс-службе суда.

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Напомним, инцидент со спортсменом произошел 1 марта. Вечером того дня Емельяненко припарковался на своем Mercedes золотого цвета в неположенном месте. Когда его автомобиль стали эвакуировать, он попытался скрыться, устроил ДТП, а после заблокировал двери машины и отказывался выходить, оскорбляя сотрудников полиции. При этом от него сильно пахло алкоголем.

Ловить дебошира пришлось более чем десяти полицейским. На следующий день Кисловодский городской суд арестовал Емельяненко на 10 суток за неповиновение полиции. Спортсмен попытался обжаловать этот приговор в Ставропольском краевом суде, но там его жалобу не удовлетворили.

Позже мировой суд приговорил Емельяненко к штрафу в 30 тысяч рублей, а также лишил права садиться за руль на 1,5 года. Сейчас же Кисловодский городской суд, куда боец подал жалобу, также оставил постановление без изменений.

Происшествия Правосудие Суд Спорт Виды спорта Единоборства и силовые виды Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край
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