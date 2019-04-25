Авиапассажир в Мурманске "заминировал" самолет

Пассажир авиарейса Мурманск - Москва во время посадки "заминировал" самолет. Поднимаясь на борт, гражданин сообщил, что имеет с собой взрывное устройство. Рейс, который должен был вылететь в столицу 24 апреля в 21.35, был задержан, пассажиры эвакуированы. В Москву самолет отправился только в начале второго ночи.

Взрывного устройства при пассажире не нашли. Также проверка показала, что никаких опасных элементов и веществ нет и в самом самолете.

Как сообщил один из очевидцев происшествия, еще перед рейсом мужчина зашел в кафе на территории мурманского аэропорта и повздорил с сотрудницей заведения. Посетитель оскорбил женщину, заявил, что занимает высокую должность и заснял ее на видео.

Сейчас в отношении мужчины проводится проверка.

Аналогичный случай произошел в аэропорту Мурманск 19 апреля. Пьяный авиапассажир рейса SU6348 Мурманск - Санкт-Петербург угрожал расправиться с бортпроводниками и пилотами и взорвать самолет. Он был снят с рейса и задержан.