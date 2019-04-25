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25.04.2019 18:40
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Пеликаны уже среди нас

Лауреат премии "Нос" представил новый роман
Текст: Инга Бугулова
Российская газета - Федеральный выпуск № 93(7851)
Человек человеку пеликан - так, перефразируя известную фразу, считает писатель и филолог Андрей Аствацатуров. Свой новый роман - продолжение вышедшего в 2015 году бестселлера "Осень в карманах" - он презентовал в Петербурге, а заодно рассказал, откуда взялся образ этой птицы и почему он является одним из центральных в произведении.
Новый роман — продолжение вышедшего в 2015 году бестселлера "Осень в карманах". Новый роман — продолжение вышедшего в 2015 году бестселлера "Осень в карманах".
Новый роман — продолжение вышедшего в 2015 году бестселлера "Осень в карманах".

- Основная идея книги - человеческая природа в ее постоянном изменении и развитии, несвязанность мира с человеком и людей друг с другом. Пеликан - он такой нелепый, у него большие крылья, которые позволяют ему красиво летать, но они же мешают ему ловко ходить по земле. Со стороны каждый из нас видит другого таким пеликаном, все мы друг от друга отрешены. Но с другой стороны, в христианской традиции это еще и образ жертвенности, - рассказывает автор.

Фото: iStock
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Само название книги тоже возникло не само собой: табличку-предупреждение с такой надписью писатель заметил в Сент-Джеймсском парке в Лондоне, она впоследствии и стала лейтмотивом всего романа. Аствацатуров подчеркивает: книгу он старался сделать максимально смешной, но много в ней и трагических сцен.

- Я думаю, что задача литературы не в том, чтобы менять мир вокруг, а в том, чтобы предлагать свою особую оптику и ставить вопросы, ответы на которые будет искать читатель. Что же касается жанров, то их здесь намешано много, много и культурных отсылок, аллюзий.

Герой в сущности читателю уже знаком: это по-прежнему псевдоавтобиография, где персонаж носит имя автора и занимается той же деятельностью - преподает литературу. Он существует в двух городах - в Лондоне ("который я не люблю") и Санкт-Петербурге ("который я очень люблю") и случайно оказывается втянут в комедийную детективную интригу. Смысловых пластов на страницах множество: это темы времени и пространства, взгляда туриста на город, университетской жизни и, конечно, любви и отношений мужчины и женщины. Принципиально важен и урбанистический ландшафт, который формирует персонажа. Этот ландшафт писатель и пытается разгадать.

Вместе с тем "Не кормите и не трогайте пеликанов" строилась как диалог с вполне конкретными коллегами-литераторами - Германом Садулаевым и Михаилом Елизаровым. Им, кстати, и посвящено издание. Еще один современник, которому Андрей Аствацатуров отвечает новым романом, - Роман Сенчин и его "Дождь в Париже", вышедший в прошлом году.
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- Мне есть, что возразить моим друзьям, и я делаю это на страницах книги, - говорит он.

Герман Садулаев, к слову, новинку уже прочел, назвал ее "очень хорошей литературой" и сравнил с кино.

- По глубине задумки - это кино авторское, а по исполнению - зрительское. Читать книгу будет интересно абсолютно всем, не только писателям и критикам. Но главное, что в ней присутствует традиционная черта настоящей русской литературы: нет героев, нет злодеев, а всех просто жалко, - поделился он мыслями.

Напомним, Андрей Аствацатуров написал романы "Люди в голом", "Скунскамера" и "Осень в карманах". Лауреат премий "НОС", финалист премии "Национальный бестселлер". Его проза переведена на английский, финский, итальянский, венгерский языки.

Культура Литература Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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