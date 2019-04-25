Петербургский художник населил город динозаврами и киборгами

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Разве можно найти более умиротворяющее зрелище, чем дети, играющие на берегу на фоне могучего плезиозавра? Думаю, что нет. . . #санктпетербург #петербург #спб #дети #плезиозавр #арт #коллаж #фотошоп #фотоманипуляция #дизайн #графика #креатив #art #photomanipulation #digitalart #collageart #creative_ace #artofvisuals #artistry_vision #design #photoshopart #photoshop #surrealism #surrealart
Петербургский художник Вадим Соловьев создал серию фотоколлажей с фантастическими видами города. В привычную панораму Северной столицы он вписал динозавров, гигантских бабочек, киборгов и огромных птиц.
Так, на снимке набережной Невы стараниями художника появился плеозавр, который лениво вылезает из воды и собирается поймать летящую мимо чайку.
Из трубы на заводе "Красный треугольник" выползает огромная змея. Смелая девушка предлагает ей яблоко, ее не смущают ни размеры пресмыкающегося, ни предупреждающие надписи на стенах.
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А это – @viki_mast, одна из немногих, кто заботится о трубных змеях на «Красном Треугольнике». Я не уверен, что это хорошая идея, ведь трубники очень непредсказуемы. Но Вике нравится рисковать. . #санктпетербург #спб #петербург #арт #коллаж #фотошоп #фото #фотоманипуляция #artofvisuals #art #photomanipulation #photoshop_creative #thecreart #creative_ace #photoshopart #digitalart #edit #coolpic #creative #photoshop #picame #19skillz
Привычная панорама одного из озер в Ленобласти начинает играть новыми красками, когда над водной гладью начинают плыть гигантские рыбы.
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В Ленинградской области есть удивительное Урановое озеро. Из-за многовекового агрессивного воздействия среды рыбы покинули воду и приспособились к левитационному образу жизни. При этом, из-за отсутствия давления воды сильно увеличились в размерах. . #арт #фотошоп #фото #природа #дизайн #графика #art #digitalart #photoshop #photomanipulation #creative_ace #coolpic #artofvisuals #artistry_vision #atmospheric #photo
А спальный район превращается в сцену из фантастического романа, когда на стене блочной девятиэтажки селится бабочка, размах крыльев которой превышает пять метров.
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Вместе с потеплением пришло, пожалуй, мое самое любимое явление в Питере – брачный период бабочек-напанельниц. Самцы летают в поисках наиболее привлекательных крыш, куда в втечение февраля будут привлекать самок. В такие моменты хочется просто остановиться и любоваться красотой гигантских мутантов.
В киоск с шавермой художник вписал недовольную чайку.
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Не, ну во-первых: шаверма с рыбой – полный отстой. А во-вторых: вообще не понимаю как эти чайки ее готовят! У них же нет рук. Лапами что ли? Ходят по полу ими, а потом крутят шавуху? Напишите, кто рискнул попробовать, плиз! . . . . #санктпетербург #петербург #питер #спб #fakenews
А во дворе дома поселил пингвина.
В мире Вадима Соловьева искусственный интеллект - это давно настолько привычная сфера, что ее даже скучно обсуждать. Маршрутки, например, водят киборги, они внимательно следят за дорогой, всегда здоровы. Правда, чтобы не повредить дорогостоящие элементы оборудования, за рулем они сидят в бушлатах. Чтобы заплатить за проезд в такой маршрутке, достаточно приложить "Подорожник" к уху робота.
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В Петербурге постепенно решают проблему неквалифицированных водителей маршруток. Двоякое ощущение, когда прикладываешь проездной к голове робота... . #санктпетербург #петербург #спб #питер #арт #маршрутка #транспорт #коллаж #фотошоп #дизайн #графика #art #collage #photomanipulation #creative #instaart #creative_ace #coolpic #artofvisuals #awesome_surreal #artistry_vision #design #digitalart
Несмотря на то, что работы художника - это чистой воды вымысел, в них есть доля горькой сатиры. Например, последний коллаж Соловьева посвящен работникам супермаркетов. Их автор также превратил в киборгов, снабдив дополнительными роборуками и камерами, как бы намекая, что в час пик обслужить целую армию покупателей с улыбкой на лице может, пожалуй, только сверхчеловек.
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Считаю, что сотрудничество продуктовых супермаркетов с «Ленинградским Кибербионическим Заводом» выводит понятие многозадачности на новый уровень! Впечатляет! . #санктпетербург #спб #петербург #арт #фотошоп #коллаж #креатив #фотоманипуляция #art #collageart #photoshop_creative #photomanipulation #photoshopart #digitalart #photoshop #artofvisuals #creative_ace