Петербургский художник населил город динозаврами и киборгами

Петербургский художник Вадим Соловьев создал серию фотоколлажей с фантастическими видами города. В привычную панораму Северной столицы он вписал динозавров, гигантских бабочек, киборгов и огромных птиц.

Так, на снимке набережной Невы стараниями художника появился плеозавр, который лениво вылезает из воды и собирается поймать летящую мимо чайку.

Из трубы на заводе "Красный треугольник" выползает огромная змея. Смелая девушка предлагает ей яблоко, ее не смущают ни размеры пресмыкающегося, ни предупреждающие надписи на стенах.

Привычная панорама одного из озер в Ленобласти начинает играть новыми красками, когда над водной гладью начинают плыть гигантские рыбы.

А спальный район превращается в сцену из фантастического романа, когда на стене блочной девятиэтажки селится бабочка, размах крыльев которой превышает пять метров.

В киоск с шавермой художник вписал недовольную чайку.

А во дворе дома поселил пингвина.

В мире Вадима Соловьева искусственный интеллект - это давно настолько привычная сфера, что ее даже скучно обсуждать. Маршрутки, например, водят киборги, они внимательно следят за дорогой, всегда здоровы. Правда, чтобы не повредить дорогостоящие элементы оборудования, за рулем они сидят в бушлатах. Чтобы заплатить за проезд в такой маршрутке, достаточно приложить "Подорожник" к уху робота.

Несмотря на то, что работы художника - это чистой воды вымысел, в них есть доля горькой сатиры. Например, последний коллаж Соловьева посвящен работникам супермаркетов. Их автор также превратил в киборгов, снабдив дополнительными роборуками и камерами, как бы намекая, что в час пик обслужить целую армию покупателей с улыбкой на лице может, пожалуй, только сверхчеловек.