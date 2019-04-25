В Ленобласти нашли останки пленных, погибших в концлагере

В районе деревни Староселье Тосненского района Ленинградской области военнослужащие поискового батальона обнаружили останки 35 военнопленных.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе Западного военного округа, поисковики исследовали территорию, где располагался немецкий концентрационный лагерь пересыльного типа. Он действовал с осени 1941-го по конец 1943 года и был рассчитан на триста человек. При найденных останках не было обмундирования, вооружения, именных медальонов и личных вещей, но у поисковиков нет сомнений в том, что они принадлежат военопленным бойцам Красной Армии.

Как рассказывают поисковики ЗВО, военнопленные содержались в концлагере в нечеловеческих условиях - без обогрева и впроголодь. Погибших хоронили возле лагеря, предварительно сняв с них одежду.

Предварительные исследования местности показали, что это только начало: судя по всему, здесь находятся еще несколько десятков останков.