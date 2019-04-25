Жителя Калмыкии осудили на 16 лет за убийство двух человек

В Калмыки суд признал 46-летнего жителя поселка Яшкуль виновным в убийстве двух человек и покушении на жизнь другого мужчины. Подсудимому назначено наказание в виде 16 лет и одного месяца лишения свободы.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе СК республики, преступление произошло 24 февраля прошлого года возле кафе "Бэла" в поселке Яшкуль.

Местный житель повздорил с тремя мужчинами и решил избавиться от проблем с помощью оружия. Из охотничьего ружья он произвел несколько выстрелов в пострадавших. Два человека погибли на месте, а третий получил касательные ранения и был госпитализирован.

Более года потребовалось следствию, чтобы допросить всех свидетелей, провести очные ставки и судебные экспертизы, изобличающие мужчину в совершении преступления. В итоге суд счел вину доказанной.