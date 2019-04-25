Челябинец получил срок за расправу над пятиклассником

Металлургический суд Челябинска вынес приговор отцу второклассника, который прямо в школе учинил расправу с пятиклассником, обидевшим его сына. Мужчину признали виновным в угрозе убийством, сообщили в четверг в следственном управлении СК региона.

- В суде установлено, что в дневное время 20 сентября 2018 года из одной из школ Металлургического района города Челябинска 46-летний мужчина нанес удар в область живота 11-летнему школьнику и высказывал угрозы убийством, - сообщил представитель следственного ведомства Владимир Шишков. - Накануне у пострадавшего ребенка была ссора с сыном осужденного.

Несдержанному заступнику грозило до двух лет лишения свободы. Однако суд приговорил его к десяти месяцам ограничения свободы и взыскал в пользу ребенка тридцать тысяч рублей компенсации морального вреда, отметили в СК региона.