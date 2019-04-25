В Тюмени экстренно сел следовавший в Москву самолет

Самолет авиакомпании Utair сегодня утром совершил вынужденную посадку в Рощино. Причиной стало резкое ухудшение самочувствия одного из людей на борту.

"25 апреля на рейсе Сургут-Москва пассажир почувствовал себя плохо. Командир судна принял решение посадить самолет в Тюмени, чтобы пассажир как можно быстрее получил помощь медиков", - рассказали "РГ" в пресс-службе авиакомпании.

В 08.13 к самолету вызвали "скорую", в 08.30 бригада медиков уже была на месте.

Как сообщали "РГ" пресс-секретарь департамента здравоохранения Тюменской области Александра Малыгина, пациента доставили в медико-санитарную часть "Нефтяник" с подозрением на неврологическую патологию.

"Сейчас ему оказывается симптоматическая помощь на уровне приемного отделения. Дальнейшие заключения и рекомендации будут после получения результатов анализов", - отметила официальный представитель профильного ведомства.