В "Тепло-Энергетике" знают, как стать эффективным работником

Вчера сотрудники дочернего предприятия АО "Ямалкоммунэнерго" - ОАО "Тепло-Энергетик" г. Лабытнанги приняли участие во флешмобе "Производственная гимнастика" под хештегом #ОТ_ЛБТ2019. Мероприятие прошло в рамках проведения городской недели безопасности труда, приуроченной ко Всемирному дню охраны труда. Основная цель - пропаганда здорового образа жизни, в том числе и на рабочих местах.

Стоит отметить, что абсолютно все работники предприятия с большим энтузиазмом отнеслись к занятиям гимнастикой. По словам ведущего инженера производственной безопасности Александра Парадни, такая зарядка на рабочем месте весьма полезна, после нее чувствуешь себя в тонусе и взбодрившимся. Физкультурная пауза поможет предотвратить переутомление, внести в рабочую атмосферу позитив, а значит, и трудиться люди смогут более эффективно.

Идею с разминкой настолько хорошо приняли в коллективе, что, возможно, в скором времени решится вопрос о ее регулярном проведении.

Сайт компании: www.yamalkomenergo.ru

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой АО "Ямалкоммунэнерго".