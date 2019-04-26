Актриса из триллера "Мост" Стефани Шерк покончила с собой

Причиной смерти канадской актрисы и модели Стефани Шерк, о которой сообщил ее муж, актер Демиан Бичир, стало самоубийство.

Об этом передает The Blast.

Stefanie Sherk, actress and wife to Damien Bichir, died at age 43 https://t.co/1PLgxSpyzt pic.twitter.com/h3ERSKE0hq — Variety (@Variety) 26 апреля 2019 г.

Вдовец не стал вдаваться в подробности инцидента.

Как отмечается, в последнее время Шерк страдала от затяжных приступов депрессии.

Стефани была доставлена в клинику 12 апреля, где всю последующую неделю врачи боролись за жизнь женщины. Но безрезультатно.

Согласно уточненным данным, на момент смерти актрисе было не 37 лет, как указывалось ранее, а 43 года.