Что увидел пролетевший над США самолет-разведчик РФ

В рамках проекта "Открытое небо" российский специализированный самолет Ту-204ОН впервые в истории совершил полет над самыми секретными военными объектами Соединенных Штатов.

25 апреля около 13.50 по местному времени (21.50 мск) разведчик с бортовым номером RF-64525 поднялся в воздух с авиабазы Национальной гвардии Росенкранс в Миссури и направился на юг на высоте двух километров. Он пролетел над пятью авиабазами - в том числе Дайс в Техасе, где базируются стратегические ракетоносцы B-1 Lancer. У Эль-Пасо самолет поднялся на пять километров и пролетел над огромной военной базой Форт Блисс: здесь находится ракетный полигон, штаб-квартира центра радиоэлектронной разведки и командование систем высотной ПРО THAAD.

Повернув затем на север, Ту-204 пролетел над еще одним секретным объектом, базой Уайт Сендс, где испытывают перспективные военные разработки. Здесь есть даже полноразмерный макет корабля в пустыне, на котором тестируют радары и другие системы. Затем оказался над национальной ядерной лабораторией Сандия, где помимо ядерного, работают и над гиперзвуковым оружием. По соседству расположена авиабаза Киртленд с ядерным арсеналом - российский разведчик пролетел и над ней, пишет The Drive.

Затем самолет обследовал стратегический ядерный центр Лос-Аламос и продолжил путь на север к заводу по производству химического оружия Пуэбло. Сейчас там боевые газы не производят, а уже выпущенные боеприпасы хранят и утилизируют. Химзавод стал последней точкой маршрута - после него Ту-204ОН набрал высоту 10 километров и направился в Росенкранс.

26 апреля около 20.30 мск российский разведчик вновь поднимется в небо для полета над горами Колорадо и Небраски, чтобы сфотографировать гору Шайенн - в ней спрятан командный центр воздушно-космической обороны, - и базу стратегической авиации США Оффутт, где базируются "самолеты Судного дня", дальние разведчики RC-135 и находится командный пункт ядерных сил США. Во время недавнего разлива Миссури его новенький бункер был затоплен.

В целом маршрут полетов немногим отличается от того, по которому в рамках "Открытого неба" пролетели два года назад Ту-154Р. Но теперь над секретными американскими объектами появился новый самолет с принципиально иными возможностями - какими именно, знают лишь разработчики бортового оборудования и причастные в Минобороны РФ. Достаточно сказать, что в 2018 году командование ВВС США отказывалось пускать Ту-204ОН в американское небо.