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26.04.2019 04:38
Рубрика: В мире

ЦРУ завело официальный аккаунт в Instagram

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США завело аккаунт в социальной сети Instagram. В четверг была опубликована первая, и пока единственная фотография.

Фото: kinopoisk.ru
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На снимке: письменный стол, на котором лежат блокноты, фотографии и пакет с надписью "Особо секретный материал" и рядом офисное кресло с париком на подлокотнике.

Фотография подписана фразой из детской игры "Я вижу…"(I spy with my little eye), в которой взрослый говорит: "Я вижу…", а ребенок угадывает, о каком предмете идет речь, пишет РИА Новости.

Газета Washington Post сообщила, что по данным представителей ЦРУ, запись в Instagram поможет нанять "талантливых американцев" и делиться историями управления. На аккаунт подписаны уже около 5,5 тысячи человек.

Ранее ЦРУ обзавелось профилями на Youtube, Flickr, Facebook и Twitter.

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