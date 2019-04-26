Ким Чен Ын: Ситуация на полуострове в тупике из-за позиции США

По мнению лидера КНДР Ким Чен Ына, ситуация на Корейском полуострове может вернуться к исходной точке из-за позиции Соединенных Штатов, которую они продемонстрировали на втором саммите с Северной Кореей.

"Ситуация в регионе зашла в тупик из-за демонстрации США односторонней и недоброжелательной позиции", - цитирует РИА Новости, ссылаясь на Центральное телеграфное агентство Кореи.

Северокорейский лидер также подчеркнул, что мир и безопасность на полуострове полностью зависят от последующей позиции Вашингтона, и "КНДР готова к любому развитию событий".

Напомним, второй саммит лидеров США и Северной Кореи прошел в столице Вьетнама 27-28 февраля. Переговоры завершились без подписания каких-либо соглашений. Позже Трамп заявил, что разногласия с КНДР касались не снятия санкций, Пхеньян отказался пойти на уступки в "другой сфере".