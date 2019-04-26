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26.04.2019 02:39
Рубрика: В мире

КНДР потребовала у США два миллиона долларов за американского студента

Северная Корея выставила США крупный счет за лечение американского студента Отто Вомбиера, впавшего состояние комы. Власти КНДР потребовали заплатить два миллиона долларов.

Фото: REUTERS/ Leah Millis
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Счет вручили представителю Соединенных Штатов Джозефу Юну, прибывшему за студентом. Как отмечает The Washington Post, президент США Дональд Трамп дал согласие на это требование перед доставкой американского гражданина на родину. Между тем информация о том, что представленный КНДР счет был оплачен, не поступала.

Родители Уормбиера в свою очередь потребовали от властей КНДР выплаты компенсации за гибель их сына в миллиард долларов.

Напомним, гражданин США был приговорен северокорейским судом к 15 годам принудительных работ за кражу агитационного плаката из гостиницы в Пхеньяне и умер по возвращении на родину. Домой он прибыл в состоянии комы, в которую попал после черепно-мозговой травмы.

В мире Восточная Азия Северная Корея В мире США
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