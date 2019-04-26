Коалиция США признала вину в гибели почти 1300 жителей Сирии и Ирака

В результате ударов, нанесенных возглавляемой США международной коалицией по борьбе с ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ") в Сирии и Ираке был убит 1291 мирный житель.

Такие данные содержатся в ежемесячном докладе коалиции, распространенном в четверг. Уточняется, что речь идет о гражданских лицах, которые были "непреднамеренно" убиты за время операции "Непоколебимая решимость", которая началась летом 2014 года.

Отмечается также, что с августа 2014 года по конец марта 2019 года коалиция нанесла 34,5 тысячи ударов, пишет ТАСС.

Отчеты о жертвах среди мирного населения в результате действий в Сирии и Ираке, штаб коалиция публикует регулярно, периодически приводятся данные за весь период операции.