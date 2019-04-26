Конкурсы для подключения к интернету соцобъектов пройдут в мае-июне

Конкурсные процедуры по подключению социально значимых объектов (СЗО) в 25 субъектах первой очереди планируется провести в мае-июне 2019 года. Об этом сообщил замглавы Минкомсвязи Олег Иванов, выступая на межрегиональном совещании "Лидеры цифрового развития".

В списке регионов-первоочередников: Архангельская, Белгородская, Владимирская, Воронежская, Ивановская, Иркутская, Калужская, Кемеровская, Кировская, Костромская, Курганская, Курская, Липецкая, Новгородская, Пензенская, Псковская, Тверская и Томская области, Камчатский край, а также Адыгея, Алтай, Бурятия, Ингушетия, Калмыкия и Карелия.

В рамках федерального проекта "Информационная инфраструктура" к интернету планируется подключить 39 тысяч образовательных организаций, 32,5 тысячи фельдшерско-акушерских пунктов, 15,7 тысячи органов госвласти и местного самоуправления, 5,6 тысячи пожарных частей и постов, 4,1 тысячи подразделений Росгвардии, 2,8 тысячи избиркомов субъектов, территориальных и участковых избиркомов, 2 тысячи военкоматов и 166 участковых пунктов полиции.