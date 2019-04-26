Найдено считавшееся мифом продолжение "Заводного апельсина" Бёрджесса

В архиве скончавшегося в 1993 году в Лондоне от рака легких английского писателя Энтони Бёрджесса обнаружены двести машинописных страниц текста, озаглавленного "Заводное состояние" (The Clockwork Condition).

Unfinished manuscript called 'A Clockwork Condition' has been found - a sequel to #AClockworkOrange. I doubt the manuscript will be finished/adapted into a film, but a boy can dream can't he! https://t.co/CiJWnmWCWg — Mark Kennedy (@MarkKennedy721) 25 апреля 2019 г.

Как сообщает BBC, в "Состоянии", которое долгие годы считалось утерянным, а то и вовсе несуществующим, автор дает комментарии к своей прославленной антиутопии "Заводной апельсин" и приводит наброски идей к возможному продолжению книги.

Extremely excited about the discovery of #TheClockworkCondition @anthonyburgess and hopefully looking forward to an archive visit soon! pic.twitter.com/qC8aZrXFsy — Matt Melia (@DocMelia) 25 апреля 2019 г.

Отмечено, что текст, оставшийся незаконченным, был написан сразу после выхода фильма-экранизации Стэнли Кубрика 1971 года. И в нем писатель продолжает идеи "Апельсина", акцентируясь на той опасности, которую несут умам СМИ, в том числе - телевидение и кинематограф: известны случаи, когда посмотревшие экранизацию преступники начинали подражать персонажам картины. В результате чего сам Кубрик предложил запретить демонстрацию "Заводного апельсина" на территории Великобритании. Как и еще в ряде стран - от Малайзии до Испании.

Как уточнил в беседе с ВВС директор Международного фонда Бёрджесса профессор Эндрю Бисуэлл, Бёрджесс не стал дописывать "Заводное состояние", так как осознал, что он всё-таки "не философ". Сам же текст через некоторое время стал обозначаться как, возможно, выдуманный и никогда не существовавший, поскольку Бёрджесс упоминал его лишь единожды в небольшом интервью студенческой газете, сообщив, что текста этого "по сути нет".

Тем не менее рукопись все же была внезапно найдена - при составлении каталога архива Берджесса, которые после его смерти перевезли из Италии в Манчестер, где писатель родился в 1917 году, некоторое время жил и получил образование.

Сроков, когда "сиквел" может быть издан, Бисуэлл не обозначил.

"Заводной апельсин" (A Clockwork Orange) был опубликован в 1962 году и до Кубрика уже экранизировался - в 1965-м на его основе Энди Уорхол снял черно-белую экспериментальную ленту "Винил".