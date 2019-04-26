Новости

Десятки миллионов: рассекречены гонорары актеров из "Мстителей" 17:18
Умер один из создателей сериала "Бригада" Валерий Филиппов 15:29
Rammstein выпустили Radio - новый хит с провокационным клипом 14:51
The Cranberries выпустили альбом с вокалом умершей Долорес О'Риордан 14:40
Владимир Бортко: Все, что делала Быстрицкая, было просто замечательно 14:23

Найдено считавшееся мифом продолжение "Заводного апельсина" Бёрджесса

Новости
    26.04.2019, 16:16
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

В архиве скончавшегося в 1993 году в Лондоне от рака легких английского писателя Энтони Бёрджесса обнаружены двести машинописных страниц текста, озаглавленного "Заводное состояние" (The Clockwork Condition).

Как сообщает BBC, в "Состоянии", которое долгие годы считалось утерянным, а то и вовсе несуществующим, автор дает комментарии к своей прославленной антиутопии "Заводной апельсин" и приводит наброски идей к возможному продолжению книги.

Отмечено, что текст, оставшийся незаконченным, был написан сразу после выхода фильма-экранизации Стэнли Кубрика 1971 года. И в нем писатель продолжает идеи "Апельсина", акцентируясь на той опасности, которую несут умам СМИ, в том числе - телевидение и кинематограф: известны случаи, когда посмотревшие экранизацию преступники начинали подражать персонажам картины. В результате чего сам Кубрик предложил запретить демонстрацию "Заводного апельсина" на территории Великобритании. Как и еще в ряде стран - от Малайзии до Испании.

Фото: kinopoisk.ru
Джеймс Ван экранизирует роман Стивена Кинга про вампиров

Как уточнил в беседе с ВВС директор Международного фонда Бёрджесса профессор Эндрю Бисуэлл, Бёрджесс не стал дописывать "Заводное состояние", так как осознал, что он всё-таки "не философ". Сам же текст через некоторое время стал обозначаться как, возможно, выдуманный и никогда не существовавший, поскольку Бёрджесс упоминал его лишь единожды в небольшом интервью студенческой газете, сообщив, что текста этого "по сути нет".

Тем не менее рукопись все же была внезапно найдена - при составлении каталога архива Берджесса, которые после его смерти перевезли из Италии в Манчестер, где писатель родился в 1917 году, некоторое время жил и получил образование.

Сроков, когда "сиквел" может быть издан, Бисуэлл не обозначил.

"Заводной апельсин" (A Clockwork Orange) был опубликован в 1962 году и до Кубрика уже экранизировался - в 1965-м на его основе Энди Уорхол снял черно-белую экспериментальную ленту "Винил".

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

Борис Клюев рассказал о последних днях Элины Быстрицкой 14:15
Людмила Хитяева: Душу Элины Быстрицкой спасал театр 13:48
Собянин: Элину Быстрицкую похоронят на Новодевичьем кладбище 12:55
Актриса Ирина Сенотова экстренно госпитализирована в тяжелом состоянии 12:45
⧣ фото
Фото: instagram.com/ demianbichiroficial
Актриса сериалов C.S.I. и "Мост" Стефани Шерк умерла в 37 лет 25.04.2019
Новой избранницей Джонни Деппа оказалась юная петербурженка 25.04.2019
Умер французский актер Жан-Пьер Марьель 25.04.2019
⧣ Соединенное Королевство
Фото: Helen Sloan/ HBO
"Арья Старк" рассказала, как узнала о постельной сцене с Джендри 10:55
Кейт Бекинсейл сыграет в фильме Jolt - женской версии "Адреналина" 24.04.2019
Наследники Толкина дистанцировались от фильма про писателя 24.04.2019
⧣ экранизации
Фото: kinopoisk.ru
Джеймс Ван экранизирует роман Стивена Кинга про вампиров 25.04.2019
Вышел первый трейлер "Болотной твари" 25.04.2019
Ди Каприо снимется у Гильермо дель Торо в "Аллее кошмаров" 24.04.2019