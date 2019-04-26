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Скончалась Элина Быстрицкая

Утраты
    26.04.2019, 10:34

Советская и российская актриса театра и кино Элина Быстрицкая скончалась на 92-м году жизни.

Об этом сообщили ТАСС в Малом театре. Известно, что Народная артистка СССР в последнее время боролась с тяжелой продолжительной болезнью.

О времени и месте прощания на данный момент не сообщается.

Элина Авраамовна Быстрицкая родилась 4 апреля 1928 года в Киеве. Известна по ролям в таких фильмах как "Тихий дон", "Неоконченная повесть", "Негасимое пламя", а также по множеству театральных ролей, преимущественно в Малом театре, в котором работала с 1958 года. В 2006 году стала лауреатом Премии Правительства РФ в области культуры.

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