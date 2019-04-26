Не сдались: как советские пленные устроили восстание в Афганистане

26 апреля 1985 года произошло одно из значимых событий Афганской войны - восстание советских военнопленных в лагере Бадабер. Они попытались освободиться из лагеря, но не смогли. Силы были неравны. Военнопленные погибли. Погибли как герои.

В небольшом пакистанском кишлаке Бадабер в 1983-1985 годах находился лагерь афганских беженцев. Здесь же военные инструкторы из Пакистана, Египта и США обучали моджахедов. В этом месте располагались шесть складских помещений с оружием и боеприпасами и три тюрьмы. В этих тюрьмах содержали пленных афганских военнослужащих и советских солдат - их называли шурави. Советских было 14 плюс 40 афганцев - хотя данные неполные.

Советских военнопленных использовали на разных работах, содержали в очень тяжелых условиях и били за любую провинность. У военнопленных созрел план захватить склад с оружием и потребовать встречи с представителями советского или афганского посольств в Исламабаде. Когда говорят о руководителях восстания в Бадабере, чаще всего упоминают имена Виктора Духовченко из Запорожья, 1954 года рождения, и вольнонаемного водителя Николая Шевченко.

26 апреля в 21 час, когда весь состав лагеря собрался на площади на вечерний намаз, группа советских военнопленных сняла часовых у складов артиллерийского вооружения и на вышке, освободила пленных. Повстанцы вооружились захваченным на складах стрелковым, артиллерийским оружием и попытались уйти из Бадабера. Но им не удалось этого сделать.

В 23 часа по приказу лидера Исламского общества Афганистана Бурхануддина Раббани повстанцев окружили тройным кольцом. Им предложили сдаться, но они отказались. Требовали представителей посольства и Красного креста, иначе грозились взорвать склад боеприпасов. Раббани отверг все предложения и начался штурм. Он продолжался всю ночь, а утром в дело вступила пакистанская тяжелая ствольная артиллерия. После этого склад боеприпасов взорвался. Последовавшая затем серия взрывов уничтожила лагерь Бадабер.

В разных источниках называют несколько версий взрыва лагеря Бадабер. Это прямое попадание выстрела ручного противотанкового гранатомета, по утверждению Раббани, расстрел из пушек пакистанской армии. Есть и другой вариант: советские военнопленные, зная исход боя, сами взорвали склад, чтобы не сдаваться в плен.

Взрыв был такой мощности, что останки погибших советских солдат и штурмовавших склад моджахедов собирали в радиусе сотен метров от эпицентра.

Лидер Исламского общества Афганистана Бурхануддин Раббани утверждал после, что погибли не более 20 моджахедов. По данным же советской разведки, были убиты от 100 до 120 моджахедов, от 40 до 90 военнослужащих армии Пакистана и шестеро американских военных инструкторов.

Информация о восстании в Бадабере была строго засекречена. Не сообщали об этом в Пакистане, сдержанно написали и в Советском Союзе. Но память о подвиге буквально передавалась из уст в уста. Официальный Исламабад признал факт восстания в Бадабере только после распада СССР в 1992 году.