Образы Элины Быстрицкой, которые невозможно забыть

Александр Волнухин, бывший директор колхоза в тверской деревня Рясня, создал там два уникальных музея. На прошлой неделе Александра Яковлевича...
Не стало режиссера, снявшего фильмы, известные всем. "Я шагаю по Москве", "Афоня", "Мимино", "Кин-дза-дза!"... "Родина" вспоминает картины и их автора
Не стало замечательного актера Сергея Юрского. "Родина" вспоминает его яркие роли в кино
Марья и Феофания Санаровы - русские, но родились и всю жизнь прожили в старообрядческой деревне в бразильском штате Парана. Что они почувствовали, впервые оказавшись в России?
130 лет назад, в 1889 году, Антон Чехов в письме брату использовал фразу "Краткость - сестра таланта". Потом она стала крылатой. У Антона Павловича много таких. В этом убедилась "Родина", найдя ответы на десять актуальных вопросов сегодняшнего дня.
"Волга", которая проводила матч с "Челябинском" 22 апреля, в день рождения Ленина, сыграла в футболках изображением вождя мирового пролетариата. И игру начал человек, очень похожий на Ильича
Денис фон Мекк рассказал, как его прапрадед Николай фон Мекк убедил Дзержинского и остался работать на Родине, но был расстрелян после прихода Ягоды
Детство первого космонавта прошло в смоленском селе Клушино, куда он часто приезжал и после того, как стал всемирно известен. Друг и одноклассник Юрия Алексеевича Евгений Дербенков рассказывает о нем
На Родине первого космонавта зарастают поля, а из трех тысяч коров осталось две. Зато работает школа и музей - в доме, который установили на месте перевезенной в Гжатск родной избы Юрия Гагарина