Пилоты авиакомпании SAS начали забастовку

Сотрудники известной европейской авиакомпании SAS (объединяет перевозчиков из Дании, Швеции и Норвегии) отказались выполнять свои обязанности.

Пилоты требуют повысить зарплату на 13 процентов. А руководство называет другие цифры - 2,3 процента. Пока сторонам не удалось договориться. Чтобы избежать скопления пассажиров в аэропортах перевозчик заранее отменил около 200 рейсов, запланированных на пятницу. В профсоюз входят около 1,5 тысяч пилотов SAS.

В случае масштабной забастовки будут затронуты около 70 процентов рейсов авиакомпании.