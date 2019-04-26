Полет "Беркута": как создавали первый советский ЗРК С-25

Ровно 67 лет назад на полигоне Капустин Яр начались стрельбы зенитно-ракетного комплекса С-25 "Беркут", положившие начало советским системам ПВО. С-25 стал перовым в мире оперативно-стратегическим многоканальным ЗРК с вертикально стартующими ракетами.

Атомная угроза

Послевоенный период 1950-х когда, казалось бы, СССР можно было немного "выдохнуть", парадоксальным образом казался для страны не менее опасным, чем Вторая мировая война. Появление атомного оружия у США и переход авиации на реактивные двигатели ставил под вопрос обороносопосбность государства.

Зенитная артиллерия того времени оказалась неспособна поразить неимоверно ускорившиеся и нарастившие высоту самолеты противника. А то, что у Америки существовали планы по бомбардировкам СССР, теперь не секрет.

Неудивительно, что Сталин всерьез озаботился этой проблемой. Обсудить ее он пригласил советского ученого Павла Куксенко. Вот как описывал ту встречу один из создателей С-25, генерал-лейтенант-инженер Григорий Кисунько в своей книге "Секретная зона". Исповедь Генерального конструктора": "Здравствуйте, товарищ Куксенко" - и движением руки с зажатой трубкой (Сталин) указал на кресло, стоявшее рядом с диваном. Потом, отложив бумаги, сказал: - Вы знаете, когда неприятельский самолет последний раз пролетел над Москвой?… Десятого июля тысяча девятьсот сорок второго года. Это был одиночный самолет-разведчик. А теперь представьте себе, что появится над Москвой тоже одиночный самолет, но с атомной бомбой. А если из массированного налета прорвется несколько одиночных самолетов, как это было двадцать второго июля тысяча девятьсот сорок первого года, но теперь уже с атомными бомбами?

После паузы, в которой он словно бы размышлял над ответом на этот вопрос, Сталин продолжал:

- Но и без атомных бомб - что осталось от Дрездена после массированных ударов авиации наших вчерашних союзников? А сейчас у них самолетов побольше, и атомных бомб хватает, и гнездятся они буквально у нас под боком. И выходит, что нам нужна совершенно новая ПВО, способная даже при массированном налете не пропустить ни одного самолета к обороняемому объекту. Что вы можете сказать по этой архиважной проблеме?"

Павел Куксенко заверил вождя, что они с конструктором Серго Берия (сыном Лаврентия Берия) изучили трофейные немецкие разработки "Вассерфаль", "Рейнтохер", "Шметтерлинг" и у них есть кое-какие идеи на этот счет. Системы ПВО должны строиться на сочетании радиолокации и управляемых ракет "земля-воздух" и "воздух-воздух".

Ракеты на кольцевой

Итак, в 1950 году секретным постановлением Совмина СССР было принято решение о создании ЗРК "Беркут". Главными конструкторами были назначены упомянутые Павел Куксенко и Серго Берия, а проектом в целом должно было заняться подразделение СБ-1. В шутку, но шепотом эту аббревиатуру расшифровывали как "сын Берии".

К слову, сам Лаврентий Павлович лично курировал работы. При этом перспективная система была засекречена даже от Минобороны. Заказчиком выступало Третье Главное управление (ТГУ) при Совмине СССР.

Чуть позже на базе СБ-1 создали КБ-1, которое уже и вело проект до самого конца. Одновременно ОКБ-301 под руководством легендарного конструктора Семена Лавочкина поручили разработку одноступенчатых ракет В-300 для "Беркута".

В КБ-1 привлекли немало пленных немецких ученых из фирмы "Аскания", специализирующейся на точном приборостроении. Они трудились над отдельными частями проекта, не допускались к обсуждению результатов испытаний. Несмотря на изоляцию, между германскими и советскими инженерами порой возникали конфликты, сказывалась профессиональная ревность. Как бы там ни было, "трофейные" умы работали на пользу общему делу. В частности идеи доктора Ганса Хоха значительно упростили систему и сделали ее более точной.

Так что же должен был представлять собой "Беркут"? Это не вовсе не мобильные ЗРК, наподобие С-300 или С-400, которые невольно рисует воображение современного человека. Это целый военный город со сложной инфраструктурой. И, конечно, самая впечатляющая его часть - лес стационарно установленных ракет.

Система включала в себя два кольца (ближнее и дальнее), системы радиолокационного обнаружения на базе РЛС 10-сантиметрового диапазона, радары наведения (Б-200) и пусковые установки зенитных управляемых ракет.

На ближнем, внутреннем кольце, располагавшемся в 45-50 километрах от Москвы, планировали разместить 22 ЗРК, на внешнем (85-90 километров от столицы) - 34 комплекса.

И все это надо было как-то разместить на территории Москвы и замаскировать! К примеру, станции Б-200 должны были упрятать в "бетонированные казематы, обвалованные землей и замаскированные травяным покрытием под живописные лесные холмики".

Так "Беркут" дал толчок для строительства двух кольцевых бетонных дорог вокруг Москвы. Создание инфраструктуры велось одновременно с разработкой самой системы, что, конечно, доставляло хлопот конструкторам.

Вот, что писал по этому поводу Григорий Кисунько: "Приходилось выдавать проектантам этих сооружений извлекаемые из воображения исходные данные по не существующей еще аппаратной начинке: ее пошкафный состав, габариты, размещение шкафов, их энергопотребление, кабельные коммуникации, требования к охлаждению, фундаменты для антенн (тоже несуществующих), отверстия для волноводов в бетонных стенках аппаратных бункеров (рассчитанных, между прочим, на выживание при прямом попадании ФАБ-1000, то есть тысячекилограммовых фугасных авиабомб).

Первая охота

И вот настал долгожданный день испытаний "Беркута". Первые стрельбы осуществлялись по парашютной мишени, сброшенной с самолета. И вновь нам не обойтись от воспоминаний очевидца Кисунько: "Ракета ревела, но не было заметно, что поднимается. Казалось, что она зависла над пламенем, размышляя, что делать дальше. Потом лениво и нехотя начала продвигаться вверх, не торопясь, набирая скорость и одновременно склоняясь носом в сторону мишени. И совершенно невозможно было уловить момент, когда она, как гончая, заметившая дичь, устремилась к подвешенной на парашюте мишени. Ракета неизмеримо быстрее, чем самолет, чертила инверсионный след на голубом небе, и он в какой-то момент накрыл мишень, продолжая свое движение, между тем как мишень вывалилась из него, падая на землю. До станции дошел приглушенный и задержанный расстоянием звук от подрыва боевой части ракеты".

А следующей целью уже стал самолет-мишень Ту-4. Тогда о беспилотных технологиях и не помышляли. Так что задача у экипажа была рискованная - катапультироваться до пуска ракеты. Но он с ней справился. А "Беркут" успешно поразил цель: "…на небе разыгралась такая картина, как будто сближались друг с другом два сказочных змея, распуская за собой огромные серебристо-чешуйчатые хвосты. Когда змеи схлестнулись лбами, то более быстрый полетел дальше, а у второго голова отвалилась от хвоста и начала падать, облизываемая языками пламени, разваливаться на дымящиеся и горящие куски".

Несмотря на успешные испытания, военные не спешили брать С-25 на вооружение. Невиданную доселе систему воспринимали недоверчиво и пытались выявить ее минусы.

По требованию Госкомиссии в Капустином Яру было продемонстрировано отражение массированного воздушного налета с одновременным поражением 20 самолетов-мишеней зенитными ракетами. И вновь "Беркут" оказался на высоте.

Тогда генералы решили провести сравнительные испытания ЗРК С-25 с группировкой зенитно-артиллерийских установок. Новая система заткнула устаревшие зенитную артиллерию за пояс.

Затем приемщики заподозрили, что "Беркут" даст слабину в случае сильных радиопомех.

В итоге после всех споров, интриг и проверок решением Никиты Хрущева 7 мая 1955 года С-25 была принята на вооружение.

На страже Москвы ЗРК простояла 25 лет и, к счастью, за это время не возникло повода испытать ее в реальных боевых условиях.

И если посмотреть на создание "Беркута" в исторической перспективе, то, пожалуй, его главная миссия - не оборона столицы, а развитие нового типа военных технологии. Еще при разработке С-25 ученые задумались, а насколько реально сбивать не только самолеты, но и ракеты противника?

И уже в последующих системах эти идеи нашли свое воплощение.

Справка "РГ"

Стационарная зенитно-ракетная система С-25 "Беркут" предназначалась для обеспечения ПВО Москвы. ЗРК образца 1955 года способна поражать до 20 целей, двигающиеся со скоростью 1500 километров в час. Диапазон 3-25 километров. Количество ЗУР 60.

В 1966 году система была модернизирована. С боевого дежурства комплексы С-25М были сняты с в 1982 году. На смену им пришли C-300П. Часть бывших позиций С-25 используется по сей день для базирования комплексов семейства С-300 и системы ПРО Москвы А-135. Снятые с вооружения ракеты ЗРК С-25 после переоснащения использовались в качестве радиоуправляемых мишеней.