Превзошел ожидания: БТР "Бумеранг" завершил испытания

Стало известно о результатах предварительных испытаний новой российской боевой платформы "Бумеранг".

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на гендиректора предприятия-разработчика "Военно-промышленная компания" Александра Красовицкого, по некоторым показателям она превзошла характеристики, прописанные Минобороны в техзадании.

Речь, в частности, идет о скоростных показателях и преодолении препятствий. По остальным характеристикам машина показала себя так, как и ожидалось.

Ранее стало известно, что платформа "Бумеранг" получит передовые технологии. Она будет иметь защиту верхней полусферы, и комплексную защиту от высокоточного оружия. Кроме того, предусмотрена возможность дистанционного управления "Бумерангом". При этом по огневой мощи новая платформа будет сопоставима с колесной БМП.

Также сообщается, что на "Бумеранг" может быть установлен управляемый боевой модуль "Кинжал" с 57-миллиметровой пушкой и ракетами "Атака".