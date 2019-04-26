Путин утвердил перечень показателей оценки эффективности глав регионов

Президент России подписал указ об оценке эффективности деятельности руководителей регионов. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Так, администрация президента должна разработать и предоставить до 1 июня методику расчета показателя эффективности работы губернаторов. Всего перечень включает 15 показателей, в частности, уровень доверия к власти, а также экономические и социальные показатели.

Также в указе сказано, что администрация президента каждый год до 1 марта должна будет представлять главе государства доклад о показателях эффективности работы руководителей регионов.