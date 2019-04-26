Билеты на канатную дорогу в Москве в будни будут дешевле

С 27 апреля изменятся тарифы на Московской канатной дороге. Кататься в начале недели будет гораздо выгоднее - стоимость проезда снизится на 50%.

По понедельникам билет в одну сторону теперь можно приобрести всего за 100 руб. по маршруту "Лужники" - "Воробьевы горы" или "Воробьевы горы" - "Лужники", что на 50% меньше предыдущего тарифа. А маршрут туда-обратно "Воробьевы горы" - "Лужники" - "Воробьевы горы" или "Лужники" - "Воробьевы горы" - "Лужники" теперь стоит всего 150 рублей, что почти на 60% дешевле.

Цена билета будет ниже и во вторник: в одну сторону для взрослых - 150 руб. и 250 руб. по маршруту туда-обратно.

Дети в возрасте от семи до 13 лет, студенты, пенсионеры, многодетные семьи и инвалиды II и III групп во вторник смогут приобрести билет в одну сторону за 100 руб., "туда-обратно" - за 150 руб.

Со среды по пятницу стоимость билетов в одну сторону составит 250 руб., а по маршруту "туда-обратно" - 450 руб. Для льготных категорий граждан стоимость проезда составит 200 руб. в одну сторону и 350 руб. в обе стороны.

В выходные и праздничные дни цена билета на проезд в одну сторону для взрослых составит 400 руб., по маршруту "туда-обратно" - 600 руб. Льготные категории граждан смогут приобрести билеты за 300 руб. и 500 руб. соответственно.

Бесплатный проезд предусмотрен для детей до шести лет, инвалидов II группы, детей-инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны.

Напомним, с 16 апреля Московская канатная дорога перешла на весенне-летний график: с пятницы по воскресенье она будет возить пассажиров с 10:00 до 23:00.