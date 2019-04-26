Больше 90% московских аттракционов допустили к работе

Столичные аттракционы в преддверии летнего сезона проверили на безопасность - к концу апреля разрешения на работу получила 251 единица развлекательной техники из 275, или 91% от общего числа. Владельцы остальных аттракционов за допуском пока не обращались - скорее всего, они просто ждут лета. Неслучайно каждый четвертый оставшийся без допуска аттракцион - водный.

Об этом на встрече с журналистами в пресс-центре "Российской газеты" рассказал начальник инспекции по надзору за аттракционной техникой ОАТИ столицы Александр Тучин. По его словам, 251 допущенный к работе аттракцион полностью отвечает всем требованиям безопасности - в их числе четыре московских колеса обозрения, а также медиакомплекс "Полет" в парке "Зарядье".

При этом никаких ЧП на московских аттракционах не происходит уже несколько лет, не было ни одной аварии и в прошлом сезоне. "Также мы не фиксировали случаев, когда бы работали не зарегистрированные или не допущенные к эксплуатации аттракционы, - отметил Тучин. - Причем понять, легально ли работает аттракцион, москвичи могут и сами - на технике или кассе обязательно должен быть размещен регистрационный знак в виде металлической таблички с номером, а также талон допуска к эксплуатации".

Те или иные аттракционы есть практически в каждом округе столицы, хотя в ТиНАО их всего четыре, а в Зеленограде и вовсе один. Но, например, в Восточном округе - сразу 55. При этом большинство аттракционов располагаются в столичных парках - это и всевозможные карусели, и автодромы, и даже 5D-кинотеатры. Всего в 16 парках работают 182 аттракциона, а еще 75 стоят в торгово-развлекательных центрах. Наконец, 18 аттракционов находятся на уличных площадках в округах.

Интересно, что число аттракционов в столице снижается с каждым годом - в 2015-м их было 550, в 2017-м около 360, а сегодня 275. Александр Тучин говорит, что причины чисто экономические - сказывается конкуренция, развитие современных мультимедийных развлечений, высокие затраты на обслуживание сложной техники. При этом все, кто обращается за разрешением, и подают необходимый пакет документов, получают добро на работу.

Впрочем, в ближайшее время ситуация с числом аттракционов может измениться. Во-первых, новый парк развлечений строится на ВДНХ - его первую очередь планируется открыть уже в этом году, аттракционы там будут как уличные, так и спрятанные в павильонах. А еще появится канатная дорога и самое высокое в Европе колесо обозрения "Солнце Москвы". Высота его составит 140 метров, точные сроки запуска пока не называются.

Кроме того, в этом году должна открыться и первая очередь крупнейшего в мире крытого тематического парка - в нем тоже будет много аттракционов. По словам Александра Тучина, в инспекцию уже обращаются за консультациями те, кто скоро будет эксплуатировать новые аттракционы - вся развлекательная техника перед началом работы также пройдет проверки и получит допуск.

При этом если пока инспекция следит только за механизированными аттракционами, то после изменения законодательства, которое сейчас разрабатывает федеральное правительство, станет контролировать и немеханизированные аттракционы - это всевозможные батуты, тарзанки и другие.