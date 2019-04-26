Бывший сотрудник ФСБ арестован по делу о хищении 490 млн

Экс-сотрудник Федеральной службы безопасности России Андрей Васильев арестован решением суда на два месяца по делу о мошенничестве на 490 млн рублей, передает ТАСС.

"Суд постановил: избрать в отношении Васильева меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, то есть до 25 июня 2019 года", - гласит решение судьи Басманного суда столицы Юлии Сафиной.

Ранее был арестован предполагаемый сообщник Васильева, еще один экс-сотрудник ФСБ. Им вменяется в вину крупное мошенничество.

По данным следствия, экс-сотрудники ФСБ убедили бизнесмена передать им долю в уставном капитале ООО "Юрпромконсалтинг" на сумму не менее чем в 490 млн рублей.