Любовь Казарновская призналась в любви к Москве

Легендарная оперная певица Любовь Казарновская рассказала "Вечерней Москве", о местах в городе, которые любила в детству и студенчестве, и которые нравятся сейчас в обновленной столице.

"Набережная Шевченко, наш огромный дом и чудесный двор, весной он превращался в цветущий сад, - с ностальгией вспомнила знаменитая дива. - В воздухе витал аромат сирени, лип, кленов. Во дворе мы играли в классики, прыгалки, бегали в магазин, где покупали глазированные сырки, "Вологодское масло", "Можайское молоко". И мороженое по 28 копеек - верх блаженства! А зимой - чудопарк с катками, горками, санками - услада для детских сердец!"

Сейчас, по словам Казарновской, ей нравятся места для прогулок - бульвары и парки, которых в Москве становится все больше.

"Люблю гулять на Патриарших, на бульварах, - призналась певица.- Только хотелось бы, чтобы вокруг было побольше добрых, улыбчивых лиц, а в уютных кафе с нормальными, доступными ценами велись интеллигентные разговоры о театрах, музеях, книгах".