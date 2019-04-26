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26.04.2019 17:25
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Любовь Казарновская призналась в любви к Москве

Фото: Осокин Евгений / ТАСС Фото: Осокин Евгений / ТАСС
Фото: Осокин Евгений / ТАСС

Легендарная оперная певица Любовь Казарновская рассказала "Вечерней Москве", о местах в городе, которые любила в детству и студенчестве, и которые нравятся сейчас в обновленной столице.

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"Набережная Шевченко, наш огромный дом и чудесный двор, весной он превращался в цветущий сад, - с ностальгией вспомнила знаменитая дива. - В воздухе витал аромат сирени, лип, кленов. Во дворе мы играли в классики, прыгалки, бегали в магазин, где покупали глазированные сырки, "Вологодское масло", "Можайское молоко". И мороженое по 28 копеек - верх блаженства! А зимой - чудопарк с катками, горками, санками - услада для детских сердец!"

Сейчас, по словам Казарновской, ей нравятся места для прогулок - бульвары и парки, которых в Москве становится все больше.

"Люблю гулять на Патриарших, на бульварах, - призналась певица.- Только хотелось бы, чтобы вокруг было побольше добрых, улыбчивых лиц, а в уютных кафе с нормальными, доступными ценами велись интеллигентные разговоры о театрах, музеях, книгах".

Культура Музыка Классика Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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