В Ивановской области накрыли крупную нарколабораборию

Сотрудники управления ФСБ по Ивановской области выявили на территории региона крупную подпольную лабораторию по производству синтетических наркотиков, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в региональном УФСБ.

По данным ведомства, изготовлением запрещенных препаратов на территории региона занималась группа молодых людей. Во время спецоперации силовики изъяли у злоумышленников особо крупную партию сырья для производства наркотиков.

- В результате задержания указанных лиц с поличным деятельность подпольного производства пресечена, из незаконного оборота изъято около 10 килограммов компонентов, из которых в дальнейшем планировалось получить пять килограммов синтетического наркотика, - рассказали в ФСБ.

Изготовленные в подпольной лаборатории наркотики дилеры сбывали на территории Ивановской, Ярославской, Владимирской, Ленинградской и Архангельской областей.

Силовики возбудили уголовное дело по части 2 статьи 228.4 УК РФ "Незаконные производство, сбыт или пересылка прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ". Если вину задержанных удастся доказать в суде, им грозит до восьми лет тюрьмы и штраф до 500 тысяч рублей.