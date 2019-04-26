В Москве при пожаре в жилом доме спасены более 20 человек

Пожар в жилом доме произошел на юго-западе Москвы. Сообщение о возгорании на Новочеремушкинской поступило в четверг в 23.43.

Оперативно прибывшие на место специалисты установили, что горит квартира на третьем этаже. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров. Пожар тушили 70 человек личного состава, пишет РИА Новости, ссылаясь на сообщение ГУ МЧС по столице.

Пожарные эвакуировали 23 человека, в том числе двух детей. Жильцов осмотрели врачи скорой медицинской помощи. Отмечается, что пострадавших нет.