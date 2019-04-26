Воздух в Москве прогреется до +23

В Москве сегодня пройдут дожди и воздух прогреется до +23 градусов. Об этом сообщили "РГ" в Метеобюро Москвы и области.

В ночь на пятницу дождь слегка умыл столичный регион, очистив воздух от вредных примесей и прибив к земле излишки пыли и цветочной пыльцы. В течение пятницы синоптики также ожидают кратковременные осадки.

- Воздух прогреется до +23 градусов, ночью не ниже +10, - рассказала главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова. - В ночь на субботу ожидается дождь, наиболее ощутимым он может быть в южных районах Подмосковья. Атмосферное давление 26 апреля останется повышенным - 753 мм рт ст.

Отметим, что температурный рекорд для 26 апреля был поставлен в 2001 году, когда воздух прогрелся до +25, 6 градуса. А наиболее холодным день стал в позапрошлом веке, так в 1884 году воздух остыл до -7,5 градуса.