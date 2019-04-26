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26.04.2019 06:20
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Приамурье с банковских счетов похитили более 20 миллионов рублей

Текст: Александр Ярошенко

Следователи СУ УМВД по Амурской области закончили расследование уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору. У вкладчиков одного из местных банков похитили больше 20 миллионов рублей.

"Установлено, что в период с 2015 по 2016 годы 48-летний житель областного центра создал и реализовал схему хищения денежных средств с банковских счетов граждан. Для этого он привлек своих знакомых - женщину, 1983 года рождения, и мужчину, 1988 года рождения", - говорится в официальном сообщении правоохранителей.

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Женщина, работавшая в банке, предоставляла организатору информацию о счетах и личных данных вкладчиков. Тот находил людей, которых, вводя в заблуждение, уговаривал открывать дебетовые карты в данном банке. Потом подделывал их документы так, что подставные лица выглядели настоящими владельцами счетов.

Следствие установило, что были разработаны две схемы хищения денег путем безналичного онлайн-перевода с банковских счетов на счета карт, которыми владел мошенник. Сообщники совершили 21 кражу.

Все участники преступной группы задержаны, они дали признательные показания. В ближайшее время дело рассмотрит суд.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область
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