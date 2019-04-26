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26.04.2019 17:55
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Рядом с Тольятти появится новый мост через Волгу

Текст: Юлия Кривошапко

Госкомпания "Автодор" подтвердила планы по участию в проекте строительства обхода Тольятти с мостовым переходом через Волгу, который станет составной частью международного транспортного маршрута "Европа - Западный Китай".

Фото: iStock
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Строительство обхода Тольятти с мостовым переходом через Волгу входит в состав магистрального плана развития транспортной инфраструктуры, утвержденного распоряжением правительства. Протяженность моста составит 8,6 километра с учетом подъездных дорог. Также в рамках проекта будет построено 88,7 километра автомобильных дорог первой категории. Работы планируется завершить в 2024 году, уточняют в пресс-службе "Автодора".

Проект предлагается реализовать через механизм концессионного соглашения.

Общий объем инвестиций в проект, по предварительным оценкам, составит 130 миллиардов рублей. Окончательная стоимость строительства будет определена в 2019 году по результатам прохождения проекта в Главгосэкспертизе. 

Экономика Недвижимость Инфраструктура Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область
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