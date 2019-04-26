В Башкирии автомобиль налетел на пассажирский автобус

В Белорецком районе на втором километре автодороги Белорецк-Ломовка произошло ДТП с участием пассажирской "ГАЗели".

Как сообщил в своем блоге главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов, легковой автомобиль ВАЗ-2112, за рулем которого находился 37-летний местный житель, двигаясь со стороны Белорецка, на повороте налетел на пассажирскую "ГАЗель", стоявшую на остановке. Из автобуса в этот момент выходили пассажиры.

- В результате водитель легкового автомобиля скончался на месте происшествия. Также в аварии пострадал один из пяти пассажиров автобуса. Начато разбирательство, - прокомментировал инцидент Динар Гильмутдинов.