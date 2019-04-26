В Перми случай грубой высадки ребенка из автобуса проверит СК

Следственный комитет проводит процессуальную проверку по факту высадки несовершеннолетней из автобуса маршрута №60 в Кировском районе Перми. Об этом сообщили "РГ" в пресс-службе СУ СК России по Пермскому краю.

Напомним, вчера в редакцию "Российской газеты" в Перми обратилась женщина, которая сообщила, что ее 9-летнюю дочь грубо высадил из автобуса кондуктор.

Причиной конфликта стала ошибка считывающего устройства, которое не смогло распознать проездной школьницы и посчитало его недействительным. Место высадки оказалось далеко от дома девочки. В ожидании родителей она сильно замерзла.