Обвиненный в нападении на медперсонал красноярец подал встречный иск

Мужчина, которого накануне медперсонал Красноярской краевой больницы обвинил в нападении на врачей, подал встречное заявление.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в красноярской полиции. Какие претензии он выдвинул, не уточняется.

Напомним, накануне СУ СК РФ по Красноярскому краю, сообщил о драке в больнице. По данным ведомства, тридцатилетний мужчина, сопровождая избитую женщину в приемном покое, вступил в конфликт с медицинским персоналом ККБ.

Перепалка переросла в драку: посетитель применил физическую силу, причинив телесные повреждения санитару больницы в виде гематомы щеки и околоушной области, охраннику ККБ в виде рваной раны губы. Четверо сотрудников приемного покоя обезвредили нападавшего и вызвали наряд полиции, который забрал его в отделение.

Также полиция устанавливает, причастен ли напавший на медиков к побоям сопровождаемой им женщины.