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26.04.2019 13:00
Проект: В регионах

В Абатском районе Тюменской области состоялось торжественное открытие "Транснефть-классов"

АО "Транснефть - Западная Сибирь" открыло модернизированные классы точных наук в МАОУ Абатская СОШ №2 в Абатском районе Тюменской области.
Фото: Пресс-служба АО "Транснефть - Западная Сибирь" Фото: Пресс-служба АО "Транснефть - Западная Сибирь"
Фото: Пресс-служба АО "Транснефть - Западная Сибирь"

"Транснефть-классы" оснащены современными наборами лабораторного и демонстрационного оборудования, многофункциональными мобильными учебными комплексами. Уже до конца текущего месяца ученики Абатской СОШ №2 и ее филиалов, которые расположены в селах Тушнолобово. Болдырево и Водолазово начнут заниматься в модернизированных учебных кабинетах.

В церемонии открытия "Транснефть-классов" в МАОУ Абатская СОШ №2 приняли участие генеральный директор АО "Транснефть - Западная Сибирь" Олег Чепурной, глава администрации Абатского района Игорь Васильев, учителя, школьники, представители родительского комитета школы.

Инвестиции АО "Транснефть - Западная Сибирь" на ремонт и развитие материально-технической базы Абатской СОШ №2 в рамках корпоративной благотворительной программы развития школьного образования составили порядка 6,8  млн рублей.

"Итог участия нашего образовательного учреждения в корпоративной благотворительной программе "Транснефти" - это не только новые комфортные условия. Это широкие возможности для внедрения практикориентированного подхода в основной и профильный модули обучения для более качественной подготовки ребят к ЕГЭ и ОГЭ", - отметила директор школы Наталья Козлова.

"Этот социальный проект даст нашим выпускникам уверенность в завтрашнем дне. Многие из них вернутся в родной район, придут работать на производство, а предприятие получит высококвалифицированные профессиональные кадры", - подчеркнул Игорь Васильев.

В 2019 году корпоративная благотворительная программа развития школьного образования ПАО "Транснефть" на территории Тюменской области реализуется в 3 школах - в Вагайском и Абатском районах. Общее финансирование развития материально-технической базы учебных заведений составили порядка 18 млн рублей в 2019 году. На сегодняшний день все объекты программы в Тюменской области сданы, в учебных классах ведутся занятия.

Справка

Корпоративная благотворительная программа развития школьного образования ПАО "Транснефть" в регионах присутствия компании реализуется с 2017 года. Цель -  создание условий для качественной реализации учебного процесса и освоения учащимися точных дисциплин в малых городах и поселках, развитие у школьников проектного и системного мышления.

 

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой АО "Транснефть - Западная Сибирь"

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