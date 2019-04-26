В Петербурге ввели субсидию на оплату общего имущества при капремонте

Общее имущество в петербургских многоэтажках будут ремонтировать за счет бюджета. Субсидия составит 150 тысяч на каждый дом.

Как сообщает пресс-служба администрации Петербурга, соответствующее постановление подписал врио губернатора Петербурга Александр Беглов.

Льгота распространится на дома, где капитальный ремонт должен был быть проведен в 2017-м и 2018-м годах, но работы не были выполнены из-за несвоевременного предоставления документов.

К общему имуществу в многоэтажках относятся парадные и черные лестницы, чердаки, подвалы, колясочные.