Адыгея и Турция будут развивать образовательные проекты

В рамках визита в Турцию глава РА Мурат Кумпилов провел переговоры в ректорате университета Дюздже. В них приняли участие министр образования и науки РА Анзаур Керашев, ректор Адыгейского государственного университета Дауд Мамий и ректор Майкопского государственного технологического университета Саида Куижева.

Делегацию приветствовали ректор Фехми Алтын, преподаватели и студенты университета.

Ректор университета Дюздже отметила, что с республикой сложились хорошие взаимоотношения, много внимания уделяется обучению представителей адыгской диаспоры. Более того, совместно с АГУ создана межвузовская программа по изучению адыгейского языка. С 2013 года преподаватели из Адыгеи обучают в университете Дюздже адыгейскому и русскому языкам турецких студентов, причем не только соотечественников-адыгов. Отмечается повышеннный интерес к изучению адыгейского и русского языков.

"Благодаря сотрудничеству двух стран заложены основы для системных культурно-образовательных контактов. Это дало возможность нам развивать отношения с вузами вашей страны, среди них и Адыгейский государственный университет. Мы благодарны ученым Адыгеи за помощь в разработке новых программ и также готовы к работе с Майкопским государственным технологическим университетом", - сказала Фехми Алтын.

Глава Адыгеи поблагодарил ректора за сотрудничество и подчеркнул перспективность международных образовательных проектов.

"Сотрудничество в культурной и образовательной сферах наших субъектов вышло на достаточно высокий уровень. У нас оба вуза имеют опыт обучения иностранных студентов. Мы рады реализуемым проектам университетов Дюздже и АГУ и будем всячески способствовать дальнейшему развитию двусторонних инициатив", - отметил Мурат Кумпилов.

О совместной работе по реализации образовательных программ сообщил ректор АГУ Дауд Мамий. По его словам, в 2015 году подписан договор о сотрудничестве в сфере образования, науки и культуры с университетом Дюздже, а в октябре прошлого года - дополнительное соглашение для реализации совместных научно-исследовательских проектов "Ботанический сад" и "Стратегическое партнерство в сфере образования".

Ректор Майкопского государственного технологического университета Саида Куижева рассказала о готовности рассмотреть возможность сотрудничества по обучению студентов из Турции.

Кроме того, ректоры вузов договорились, что в 2019 году на базе университета Дюздже будет организован студенческий фестиваль адыгской культуры в рамках международного фестиваля национальных культур.

Глава Адыгеи поддержал это предложение и дал поручение министру культуры РА и министру образования и науки оказать необходимое содействие в организации фестиваля. Кроме того, Мурат Кумпилов пригласил преподавателей, студентов и представителей диаспоры стать участниками Международного фестиваля адыгской культуры, который проводится в Адыгее один раз в два года. Также глава республики отметил преподавателей Адыгеи, которые внесли вклад в создание научно-образовательной программы по изучению в университете Дюздже адыгейского и русского языков и поручил наградить ученых.

Для расширения направлений сотрудничества предложен ряд других инициатив: реализация практического курса "Русский язык как иностранный для школьников г. Дюздже"; проведение лекций "Здравствуйте! Культура общения и приветствия в России" и конференций "Дорога в Россию!".

Стороны отметили также необходимость продолжить совместную работу для выпуска новых научно-методических пособий, учебников, договорились о сотрудничестве с преподавателями вузов, об обмене студентами. Речь также шла о расширении научных и культурных связей между университетами, совместных исследованиях и перспективных коммуникационных проектах.

Завершился визит в университет Дюздже встречей со студентами, преподавателями, в ходе которой состоялась презентация двух вузов Адыгеи - АГУ и МГТУ - и научно-образовательного потенциала республики в целом.

Глава Адыгеи подчеркнул значимость развития культурно-образовательных проектов, чему будет способствовать перекрестный Год культуры и туризма, объявленный Владимиром Путиным и Реджепом Эрдоганом.